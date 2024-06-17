Эти 6 цветов станут прекрасной альтернативой наскучившим розам

Существует множество необычных цветов, которые могут стать прекрасной альтернативой розам. Однако и тут стоит быть аккуратными, ведь не все небанальные варианты могут оказаться выигрышными: некоторые вообще нельзя дарить дамам, ведь они оттолкнут и испортят вечер. Но не переживайте, мы подготовили подборку интересных цветов, которые смогут удивить и порадовать своей уникальностью и красотой любимую женщину.

Лаванда

Когда уместно дарить лаванду? Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Эти ароматные цветы с фиолетовым оттенком не только красивы, но и обладают приятным запахом. Они могут быть отличной альтернативой розам для создания букетов или декора. Также лаванда долго стоит в сухом виде и не теряет свой яркий аромат.

Пионы

Альтернатива розам: какие цветы подарить девушке? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich

Пионы — это крупные, пышные цветы с насыщенными оттенками и нежными лепестками. Из них можно создать роскошный и романтичный букет, который будет радовать и точно не оставит адресата равнодушным. Единственный минус — высокая цена, особенно зимой.

Орхидея

Почему орхидеи — приятный подарок любимой женщине? Фото © Freepik

Орхидеи — изысканные и изящные растения, которые могут быть как экзотическим, так и элегантным выбором для букетов и композиций. Орхидеи часто продаются в горшках и могут много лет радовать их владельца. При выборе этих цветов важно уточнить, нет ли на них аллергии у человека, которому предназначен букет.

Анемона

Необычные цветы для букета любимой женщине — анемоны. Фото © Wikipedia / Aviad2001

Анемоны всегда порадуют и удивят яркими лепестками и необычной формой, которые могут придать букету оригинальность и свежесть. Эти малыши выглядят нежно и празднично. Прекрасно подойдут для молодых жизнерадостных девушек.

Дельфиниум

Букеты из необычных цветов: дельфиниум. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Happykamill

Дельфиниумы — высокие цветы с густыми соцветиями и насыщенными оттенками. Из них получится роскошный и большой букет. Отлично подойдут для подарка на летний день рождения.

Эустома

Красивые цветы на замену скучным розам: эустома. Фото © Freepik / Stockking

Эустомы, или лизиантусы, обладают всеми необходимыми качествами, чтобы сделать идеальный букет. Они невероятно нежные, а главное — долго не вянут. Цветы достаточно пышные, поэтому за не столь большие деньги вы получите объёмный букет.