Какие запрещённые цветы нельзя дарить женщине, если не хотите убить романтику в отношениях

Многие люди не знают, что дарить женщинам цветы нужно осторожно. Практически каждое растение обладает той или иной энергетикой и не факт, что положительной. Например, если подарить чётное количество цветов в России, то этот жест дама оценит как чуть ли не пожелание смерти. Но есть и другие приметы. Так какие цветы лучше не дарить, чтобы не сглазить любовь?

1. Маки

Не дарите женщинам такие цветы, как маки. Они могут привести к расставанию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В Китае не принято дарить девушкам маки. В Поднебесной считается, что такое растение приводит к расставанию. Да и в целом такие цветы смотрятся не торжественно, и вряд ли дама будет рада такому скромному букету. Лучше уж подарить жасмин, ромашку, каланхоэ или пять других растений для спальни, которые улучшат сон.

2. Фиалка

Нельзя дарить женщинам и другие известные цветы — фиалки. Они тоже могут привести к расставанию. Такие растения пользуются популярностью у женщин из-за яркого цвета, но немногие их по-настоящему любят.

3. Розы

Розы — опасные цветы, которые принесут в жизнь женщины беды и поводы для слёз. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие мужчины дарят женщинам банальные розы. Такие букеты пользуются огромной популярностью у девушек, а на 8 Марта фотографиями с ними забиты все социальные сети. Однако мало кто догадывается о негативных свойствах роз. Дело в том, что они считаются предвестниками беды. В жизни избранницы вскоре могут произойти ужасные события, которые в итоге разобьют ей сердце.

4. Сухоцветы

Нельзя дарить женщинам и сухоцветы. Из-за них дама начнёт увядать с каждым днём. Дело в том, что такие растения несут в себе мёртвую энергетику.

5. Астры, георгины и гвоздики

Астры, георгины и гвоздики тоже опасные с точки зрения энергетики цветы. В них нет ничего романтичного, а значит, вывести отношения на другой уровень не получится. Фото © Freepik

Нельзя дарить женщинам астры, георгины и гвоздики. Дело в том, что они несут в себе "деловую" энергетику. Чаще всего их дарят депутатам или преподавателям. Если хотите, чтобы из отношений не ушла романтика, то лучше подыскать другой вариант.

6. Увядающие цветы

Если женщина немолодая, то к подбору цветов нужно относиться особенно внимательно. Растения должны быть свежими. Если хотя бы один лепесток завял, то такой букет лучше вообще не дарить. Во-первых, он напомнит даме о её возрасте. Во-вторых, умирающие цветы наполнят дом мёртвой энергетикой, из-за которой в жизнь женщины придут беды.

7. Женщинам до 25 лет нельзя дарить цветущие растения

Нельзя дарить женщинам цветы, которые почти распустились, иначе они завянут. Фото © Freepik / Holiak

Нельзя дарить молодым женщинам цветы, которые уже распустились или, наоборот, ещё цветут. У таких растений уже "взрослая" энергетика. Этап "молодости" они уже прошли, и следующее, что у них за этим последует, — смерть.

Такой букет не будет соответствовать девушке до 25 лет по энергетике. Ей нужно дарить цветы, которые ещё только находятся в процессе распускания. Тогда растение принесёт драйвовое, молодёжное настроение.

8. Жёлтые цветы

Жёлтые цветы несут в себе мёртвую энергетику, и их дарить тоже нельзя. Фото © Freepik / pvproductions

Не дарите женщинам цветы жёлтого цвета, если не хотите испортить отношения. Считается, что такой букет приведёт к скорой разлуке и проблемам в жизни. Дело в том, что подобные растения тоже обладают мёртвой энергетикой. Из-за неё дама начнёт увядать.