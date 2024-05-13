10 знаменитых котов-уродцев, которые влюбят вас в себя сильнее любых красавчиков

Wilfred Warrior, или Воитель Уилфред, как его называют в Интернете, выглядит как... существо с другой планеты! Его большие глаза и постоянно удивлённое выражение морды привлекло внимание сотен тысяч подписчиков. А эти торчащие клыки... Неудивительно, что он стал звездой соцсетей!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / wilfredwarrior

Ёджи Каттамото и его то ли испуганный, то ли удивлённый взгляд — то, что сделало его известным. Кажется, этот котик знает о мире больше, чем большинство из нас. Иначе его видок не объяснить!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yohjikattamoto

В Неко Икиру Сан невозможно не влюбиться — хватит одного только взгляда на этот торчащий язычок, чтобы понять — не подписаться на это очаровательное существо будет самым настоящим преступлением.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neko.ikiru.san

Бобби похож на мультяшного кота, который только что увидел что-то удивительное. Ну или его ударило током — так смешно клоки шерсти "разлетелись" по всей его мордочке.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thatcatbobbie

А вот Атчум выделяется даже среди всех этих уникальных котиков. Когда смотришь на него, в голове появляется только одна ассоциация: вот как бы выглядел понедельник, если бы дни недели были котами.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / atchoumthecat

Литтл Битти Октобер может выражать целый спектр эмоций, но лучше всего у него получается недовольство и выражение полного непонимания всего происходящего. Можете повторить за ним?

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / littlebittyoctober

Френдли Нудлс — тот ещё персонаж. Смотрит на всё так, словно мама с утра попросила достать курицу из морозильника, а вспомнил он об этом только вечером.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / friendly.noodles

Мистер Марблс хоть и выглядит грустно, хозяева уверяют, в жизни он вполне себе весёлый малый. Но что-то мы думаем, веселее всего именно его семье.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / itsmistermarbles

Моргусу лучше не перечить, а то он может так ответить, что мало не покажется. Угрозу можно считать с его мордочки, даже не разбираясь в психологии домашних животных.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgusthemagnificent

А эта звезда соцсетей — наше тотемное животное. Вечно с недовольной мордой и постоянно отдыхает. Один вопрос — мы или не мы?!