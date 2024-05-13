10 знаменитых котов-уродцев, которые влюбят вас в себя сильнее любых красавчиков
Интернет завоёвывают не только милые котики! Есть такие уникальные пушистики, которых сложно назвать красивыми, но любят их если не миллионы, то уж точно сотни тысяч. Что это за уникумы — в нашей подборке.
Wilfred Warrior, или Воитель Уилфред, как его называют в Интернете, выглядит как... существо с другой планеты! Его большие глаза и постоянно удивлённое выражение морды привлекло внимание сотен тысяч подписчиков. А эти торчащие клыки... Неудивительно, что он стал звездой соцсетей!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / wilfredwarrior
Ёджи Каттамото и его то ли испуганный, то ли удивлённый взгляд — то, что сделало его известным. Кажется, этот котик знает о мире больше, чем большинство из нас. Иначе его видок не объяснить!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yohjikattamoto
В Неко Икиру Сан невозможно не влюбиться — хватит одного только взгляда на этот торчащий язычок, чтобы понять — не подписаться на это очаровательное существо будет самым настоящим преступлением.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neko.ikiru.san
Бобби похож на мультяшного кота, который только что увидел что-то удивительное. Ну или его ударило током — так смешно клоки шерсти "разлетелись" по всей его мордочке.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thatcatbobbie
А вот Атчум выделяется даже среди всех этих уникальных котиков. Когда смотришь на него, в голове появляется только одна ассоциация: вот как бы выглядел понедельник, если бы дни недели были котами.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / atchoumthecat
Литтл Битти Октобер может выражать целый спектр эмоций, но лучше всего у него получается недовольство и выражение полного непонимания всего происходящего. Можете повторить за ним?
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / littlebittyoctober
Френдли Нудлс — тот ещё персонаж. Смотрит на всё так, словно мама с утра попросила достать курицу из морозильника, а вспомнил он об этом только вечером.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / friendly.noodles
Мистер Марблс хоть и выглядит грустно, хозяева уверяют, в жизни он вполне себе весёлый малый. Но что-то мы думаем, веселее всего именно его семье.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / itsmistermarbles
Моргусу лучше не перечить, а то он может так ответить, что мало не покажется. Угрозу можно считать с его мордочки, даже не разбираясь в психологии домашних животных.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgusthemagnificent
А эта звезда соцсетей — наше тотемное животное. Вечно с недовольной мордой и постоянно отдыхает. Один вопрос — мы или не мы?!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thezenkitty
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / littlebittyoctober, wilfredwarrior