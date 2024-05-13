Синоптик Позднякова: Заморозки в мае опасны для цветов, которые уже распустились

Заморозки в середине мая не уникальное явление для средней полосы. Об этом kp.ru рассказали синоптики. Однако похожие температуры наблюдались в России более 100 лет назад, поэтому сегодняшние рекорды очень необычны.

По словам специалистов, ближе всего к рекорду заморозки окажутся в ночь на 13 мая. Так, в 1884 году в это время воздух в столице опустился до -1,9 градуса. К слову, самые поздние заморозки зафиксировали в Москве 12 июня 1899 года.

"Заморозки опасны для цветов, которые уже успели распуститься, яблонь например. Боюсь, в этом году многие дачники останутся без яблок, крыжовника и смородины", — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Несмотря на такую погоду, во Всемирной метеорологической организации бьют тревогу по поводу глобального потепления. Там отмечают, что апрель 2024 года по средней температуре на Земле стал самым жарким в истории метеонаблюдений. По словам учёных, это 11-й месяц подряд, когда температура на планете бьёт исторические рекорды.