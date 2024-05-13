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13 мая, 03:18

Синоптик Позднякова: Заморозки в мае опасны для цветов, которые уже распустились

Заморозки в середине мая не уникальное явление для средней полосы. Об этом kp.ru рассказали синоптики. Однако похожие температуры наблюдались в России более 100 лет назад, поэтому сегодняшние рекорды очень необычны.

По словам специалистов, ближе всего к рекорду заморозки окажутся в ночь на 13 мая. Так, в 1884 году в это время воздух в столице опустился до -1,9 градуса. К слову, самые поздние заморозки зафиксировали в Москве 12 июня 1899 года.

"Заморозки опасны для цветов, которые уже успели распуститься, яблонь например. Боюсь, в этом году многие дачники останутся без яблок, крыжовника и смородины", — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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Несмотря на такую погоду, во Всемирной метеорологической организации бьют тревогу по поводу глобального потепления. Там отмечают, что апрель 2024 года по средней температуре на Земле стал самым жарким в истории метеонаблюдений. По словам учёных, это 11-й месяц подряд, когда температура на планете бьёт исторические рекорды.

Ранее Life.ru рассказывал, что значительное потепление в столице ожидается только к 20-м числам мая. В предстоящий понедельник и вторник синоптики прогнозируют небольшие всплески тепла — воздух будет прогреваться до 9–11 градусов. Более уверенный рост температуры, по его словам, начнётся только 15-го числа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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