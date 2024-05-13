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13 мая, 04:06

Россиянам вновь стала доступна продукция Microsoft

Microsoft негласно сняла запрет на обновление софта для российских пользователей

Американская корпорация Microsoft негласно открыла российским компаниям и пользователям доступ к последним версиям программного обеспечения. О возможности обновиться газете "Известия" рассказали в ассоциации "Руссофт".

Например, последний глобальный апдейт операционной системы Windows 11 23H2 стал беспрепятственно скачиваться и устанавливаться на компьютеры. Ранее для этого требовалось прибегать к помощи дополнительного ПО и VPN.

"Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО", — объяснил ситуацию президент "Руссофта" Владимир Макаров.

Напомним, что американская корпорация перестала продлевать лицензии на софт российским компаниям с октября 2023 года. Такое решение в Microsoft объяснили соблюдением санкционного режима. В марте 2024-го разработчик даже задумал оставить РФ без облачных сервисов, однако идею пришлось отложить.

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А недавно россиянам внезапно стал доступен весь функционал видеосервиса TikTok. Впрочем, счастье зуммеров длилось недолго — спустя час после "возвращения" платформу с короткими роликами вновь частично ограничили.

Обложка ©

Unsplash / Clint Patterson

Илья Пушкарев
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