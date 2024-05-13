Россиянам вновь стала доступна продукция Microsoft
Microsoft негласно сняла запрет на обновление софта для российских пользователей
Американская корпорация Microsoft негласно открыла российским компаниям и пользователям доступ к последним версиям программного обеспечения. О возможности обновиться газете "Известия" рассказали в ассоциации "Руссофт".
Например, последний глобальный апдейт операционной системы Windows 11 23H2 стал беспрепятственно скачиваться и устанавливаться на компьютеры. Ранее для этого требовалось прибегать к помощи дополнительного ПО и VPN.
"Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО", — объяснил ситуацию президент "Руссофта" Владимир Макаров.
Напомним, что американская корпорация перестала продлевать лицензии на софт российским компаниям с октября 2023 года. Такое решение в Microsoft объяснили соблюдением санкционного режима. В марте 2024-го разработчик даже задумал оставить РФ без облачных сервисов, однако идею пришлось отложить.
А недавно россиянам внезапно стал доступен весь функционал видеосервиса TikTok. Впрочем, счастье зуммеров длилось недолго — спустя час после "возвращения" платформу с короткими роликами вновь частично ограничили.
Unsplash / Clint Patterson