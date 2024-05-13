Россиянам вновь стала доступна продукция Microsoft

Например, последний глобальный апдейт операционной системы Windows 11 23H2 стал беспрепятственно скачиваться и устанавливаться на компьютеры. Ранее для этого требовалось прибегать к помощи дополнительного ПО и VPN.

"Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО", — объяснил ситуацию президент "Руссофта" Владимир Макаров.