Microsoft намерена отложить приостановку в России доступа к облачным сервисам

В корпорации Microsoft планируют перенести приостановку работы облачных сервисов и доступа к данным в России с 20-го числа на конец марта, чтобы дать время настроить работу альтернативной инфраструктуры. Об этом ТАСС рассказал вице-президент группы компаний Softline Андрей Благоразумов.

"По собственным каналам только что получили информацию от представителей Microsoft, что благодаря проактивной позиции клиентов Softline в вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца", — сообщил он.

По словам топ-менеджера, продукты физических лиц Microsoft отключать не планирует. Однако для компаний, зарегистрированных в РФ, будут заблокированы корпоративные подписки на Microsoft Teams, One Drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы, включая бесплатные, а также все версии Excel. Образовательные продукты корпорации останутся доступными.