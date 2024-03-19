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18 марта, 23:14

Microsoft намерена отложить приостановку в России доступа к облачным сервисам

Softline: Microsoft может перенести приостановку работы в РФ облачных сервисов

В корпорации Microsoft планируют перенести приостановку работы облачных сервисов и доступа к данным в России с 20-го числа на конец марта, чтобы дать время настроить работу альтернативной инфраструктуры. Об этом ТАСС рассказал вице-президент группы компаний Softline Андрей Благоразумов.

"По собственным каналам только что получили информацию от представителей Microsoft, что благодаря проактивной позиции клиентов Softline в вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца", — сообщил он.

По словам топ-менеджера, продукты физических лиц Microsoft отключать не планирует. Однако для компаний, зарегистрированных в РФ, будут заблокированы корпоративные подписки на Microsoft Teams, One Drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы, включая бесплатные, а также все версии Excel. Образовательные продукты корпорации останутся доступными.

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Ранее сообщалось, что Microsoft планирует закрыть для российских компаний доступ к облачным сервисам. В письме, которое американская корпорация направила российским организациям, было указано, что продукты будут заблокированы со среды, 20 марта. Компания пошла на такие меры из-за санкций Евросоюза. Речь идёт о 12-м пакете антироссийских ограничений, принятом в декабре прошлого года.

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Shutterstock / Skorzewiak

Лариса Сафронова
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