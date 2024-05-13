День Черноморского флота, Яков Тёплый: Праздники и приметы 13 мая Государственных праздников 13 мая в России не отмечается. Поздравляем моряков Черноморского флота, наблюдаем восход на Якова Тёплого. 13 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 13 мая 2024 года? Обложка © Wikipedia / Иван Константинович Айвазовский

День Черноморского флота ВМФ РФ

Дата в 2024 году: 13 мая, понедельник.

Воинский праздник.

День Черноморского флота отмечается в России ежегодно 13 мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ежегодно 13 мая в России отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. Праздник был учреждён приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года.

Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, Екатерина II издала указ о создании Черноморского флота. Первые корабли под командованием Ф.А. Клокачева прибыли в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова 13 мая того же года, образовав основу нового флота. К 1785 году был составлен и утверждён его первый штат под управлением Черноморского адмиралтейства в Херсоне.

Ахтиар, получивший в 1784 году новое название Севастополь, что в переводе означает величественный, стал базой флота. Черноморский флот прославился участием в многих войнах и сражениях, включая Русско-турецкую войну и Крымскую войну, а также в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Яков Тёплый

Дата в 2024 году: 13 мая, понедельник.

Другие названия: День апостола Якова-звездоночного; Яков; Иаков-апостол.

Церковное название: Апостола Иакова Зеведеева.

Значение: День памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова.

Икона апостола Иакова Зеведеева. Фото © azbyka

Народный праздник Яков Тёплый отмечается 13 мая (по старому стилю — 30 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова.

Иаков вместе с братом были простыми рыбаками, пока Господь не призвал их стать "ловцами человеческих душ". После Вознесения и схода Святого Духа апостол принялся со рвением распространять слово Божие.

Вернувшись в Иерусалим, он смело противостоял учениям фарисеев, провозглашая истину о Христе как об избавителе мира. Чтобы опровергнуть его слова, иудеи привлекли философа Гермогена. Но после бесед с Иаковом, философ и его ученик обратились к истинной вере, отреклись от своих книг и приняли святое Крещение.

В 42-44 годах на Иакова обратили внимание власти, и царь Ирод Агриппа приказал казнить апостола за распространение "ложных учений". Смиренный, но отважный, Иаков продолжал свою проповедь до самой казни, воодушевив одного из своих обвинителей на столь же мужественный поступок — открытое признание христианства перед лицом смерти.

В народе праздник назвали Тёплым за то, что в это время после затянувшихся холодов обычно наступала тёплая погода.

В старые времена последний день апреля (по старому стилю), известный как Яков Тёплый, символизировал завершение свадебного сезона. К этой дате продовольственные запасы истощались, что затрудняло организацию обильного застолья. Кроме того, начинался период активных полевых работ, а согласно народным приметам, браки, заключённые в мае, предвещали трудную жизнь. До сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться». Так что на Якова Тёплого играли свадьбы те, кто припозднился.

В этот день рекомендовалось избегать дальних поездок, чтобы в пути не случились неприятности. Ещё на Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным.

Приметы на 13 мая:

Тихая тёплая звёздная ночь на Якова, 13 мая — к урожайному лету. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тихая тёплая звёздная ночь — к урожайному лету.

Какая погода с утра, таким и лето будет.

Тёплый вечер и южный ветер предвещают богатый урожай злаков.

Если днём идёт дождь, но день тёплый — уродится зерно.

Ясный чистый небосклон на восходе — лето будет тёплым.

Дождь на Якова Тёплого предрекает много свадеб по осени.

По небу плывут тучи, но одуванчик не закрыл цветки — осадков ждать не стоит. О том же говорят пчёлы, которые не прячутся в ульи, даже если слышен гром.

Именины 13 мая отмечают:

Яков

Никита

Максим

Клим

Игнат

Василий

Авторы Андрей Соколов