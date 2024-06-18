Народный фронт рассказал об итогах двух лет работы фонда "Всё для Победы!"

За два года работы фонд "Всё для Победы!" спас тысячи жизней и помог сотням тысяч российских бойцов. Об этом рассказали представители президентского движения во время пресс-конференции на выставке "Россия".

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал об итогах работы фонда "Всё для Победы!". Видео © Life.ru

По их словам, за это время граждане перечислили около 14 миллиардов рублей, что позволило доставить для более чем 510 подразделений более 7,1 тысячи дронов, 14,3 тысячи радиостанций, 8,8 тысячи прицелов и монокуляров и 3,3 тысячи генераторов. Кроме того, на фронт было отправлено 2,2 тысячи машин, 230 квадроциклов, 24,1 тысячи бронежилетов и 78 тысяч аптечек.

Под девизом "Всё для Победы!" было открыто свыше 100 сборов звёзд и журналистов. Региональные отделения Народного фронта приняли свыше 8,1 миллиона вещей для бойцов и организовали порядка 2,3 тысячи выездов, чтобы доставить их.

"Месяц назад бойцы, получив новый танк Т-80, назвали его "Елена", в честь руководителя реготделения Народного фронта в Иркутске Елены Зубун, которая постоянно находится в контакте с ребятам. Танк "Елена" стал символом единства тыла и фронта, символом того, что без поддержки тыла невозможна победа", — отметил глава исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов.

В числе тех, кто активно помогает бойцам, блогер Юрий Подоляка. С мая 2023 года идёт его именной сбор на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За первые полгода удалось собрать свыше 300 миллионов рублей.

В то же время идёт активное взаимодействие с "Народными полками" — объединениями, изготавливающими своими руками всё, что необходимо на линии боевого соприкосновения. В рамках сбора только за последние три месяца оказана помощь почти на 15 миллионов рублей. Из материалов изготовлено свыше две тысяч масксетей, порядка трёх тысяч экземпляров госпитальной одежды, 10 тысяч изделий, напечатанных на 3D-принтере и противоосколочные одеяла.

А благодаря работе нового направления Народного фронта — "Кулибин-клуба", — который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок российских инженеров, удалось поставить на фронт тысячи инновационных средств РЭБ. Так, крымские разработчики создали детектор-анализатор. После начала спецоперации практически во всех субъектах РФ изготавливают FPV-дроны с камерой.

Один из ключевых секторов Молодёжного крыла Народного фронта — проект "Кибердружина" — с апреля прошлого года борется с нарушением прав человека в Сети. За всё время работы было заблокировано 142 видео на YouTube с кадрами убийства российских бойцов, а в соцсетях удалено 1014 аккаунтов и 133 группы Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Важную роль играет и приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные дроны. За время работы сервиса было зафиксировано 6361 сообщений.