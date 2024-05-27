В Воронеже студенты собирают электронную "начинку" устройств для СВО

В Воронеже по инициативе Молодёжного крыла Народного фронта стартовало производство электронной "начинки" для систем сброса снарядов. Необходимые на фронте детали изготавливают волонтёры и студенты на базе одного из местных университетов.

В Воронеже студенты при поддержке Народного фронта собирают устройства для СВО. Видео © Life.ru

"В конце прошлого года в рамках работы фонда "Всё для Победы!" и при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта в Воронеж доставили 10 3D-принтеров. Мы распределили их по двум учебным заведениям города и запустили производство изделий для фронта", — отметила координатор команды Молодёжного крыла Народного фронта в Воронежской области Валерия Лысаченко.

В Воронеже студенты при поддержке Народного фронта собирают устройства для СВО. Фото © Life.ru

По её словам, активисты работали над заряжателями, хвостовиками и ампульницами, однако теперь команда будет поставлять на фронт не только детали, но и готовые изделия. До конца июня объединение планирует изготовить 200 сбросов и отправить их в ЛНР, ДНР и Белгородскую область.

В Воронеже студенты при поддержке Народного фронта собирают устройства для СВО. Фото © Life.ru

"Сброс — это штука, которая крепится к квадрокоптеру и несёт с собой какое-то количество заряда. На квадрокоптере есть маяк, он даёт подсветку на фоторезистор. Фоторезистор даёт команду контроллеру, чтобы тот открыл с помощью мотора отсек и отпустил снаряд", — пояснил активист воронежского военно-патриотического движения "Рокот" Алексей Максимов. Это объединение и поделилось чертежами и схемами.

Для точности попадания на заднюю часть орудия крепятся специальные хвостовики, которые делают траекторию падения вертикальной, а на переднюю — накольники, которые помогают сдетонировать. Все эти изделия волонтёры делают сами на 3D-принтере.

У изготавливаемых сбросов есть аккумулятор с разъёмом Type-C, он рассчитан на два боеприпаса на базе ВОГ-17 или ВОГ-25. Это универсальная модель, которая подходит под самые распространённые в зоне спецоперации дроны. К работе присоединились и воронежские подростки из социального проекта "Тренер".

Наладить производство помогли воронежские предприниматели Газиз Апырбаев и Александр Дубаносов. Бизнесмены закупили необходимые материалы и оборудование для сборки изделий, которые уже в июне отправятся на фронт. В планах у Молодёжного крыла Народного фронта в Воронеже — вместе с местными предпринимателями запустить производство дронов.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам — квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.