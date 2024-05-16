Дроны-камикадзе "Скворец" начали массово выпускать в России SHOT: В России нарастили производство дронов "Скворец" до 5 тыс. штук в месяц 16 мая, 19:02 В России нарастили производство дронов "Скворец". Обложка © Telegram / SHOT

В России увеличили производство передовых отечественных беспилотников "Скворец" до пяти тысяч штук в месяц. На фронт уже отправлено свыше 10 тысяч единиц. Кроме того, готовятся к отправке и новые партии, так как в ВС РФ положительно оценили работу дрона-камикадзе в боевых условиях, пишет SHOT.

В России нарастили производство дронов "Скворец". Видео © Telegram / SHOT

"Мы будем развивать до 10 тысяч изделий в месяц. Эти дроны уже были апробированы на передовой, и достаточно успешно", — поделился планами руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев.

Он напомнил, что речь идёт о современном FPV-дроне. Он может пролететь расстояние около 20 километров и нести до 3,5 килограмма груза. Сейчас производители объединились с конструкторами "Кулибин-клуба" Народного фронта и поэтому новые производственные мощности позволяют нарастить выпуск устройств.

Напомним, в апреле в Рязани на выставке "День инноваций ВДВ" представили публике новый российский беспилотник "Скворец", который неуязвим для систем РЭБ и может работать даже в непогоду. Дрон разработан Центром беспилотных систем и технологий, созданным при поддержке "Единой России" и фонда "Наша правда".

Авторы Татьяна Миссуми