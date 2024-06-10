Певица Мара, боксёр Лебедев и Народный фронт передали бойцам 50 УАЗов в особой комплектации
Народный фронт вручил военным новую партию автомобилей ко Дню России
Более 50 уазиков отправятся на передовую. Обложка © Life.ru
Очередную партию автомобилей для передовой вручили представители Народного фронта бойцам в Ростове-на-Дону. Это УАЗы разных модификаций, приобретённые Минпромторгом, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями, — всего больше 50 автомобилей. Многие из них оснащены приборами ночного видения, средствами радиоэлектронной борьбы, а также маскировочными сетями, которые изготавливают волонтёры со всей России.
Кроме того, на передовую отправят каски, форму, детекторы дронов — словом, всё, что приблизит нашу победу.
Боксёр Денис Лебедев — о помощи нашим ребятам на передовой. Видео предоставил Life.ru Народный фронт
"Народный фронт продолжает делать огромную работу по обеспечению бойцов на передовой, жителей приграничных и новых территорий всем необходимым. Я очень рад, что все мы объединены. Пока мы едины, мы непобедимы. По одному — пропадём, вместе — выстоим. Это наша русская черта: когда в наш дом приходит беда — мы объединяемся", — рассказал представитель Народного фронта чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.
"Распаковка" подарков для фронта с певицей Марой. Видео предоставил Life.ru Народный фронт
"Невероятно рада сегодня с Народным фронтом вручать эту технику, эти УАЗы. Сама попадала под атаку БПЛА, понимаю прекрасно, что такое для наших бойцов техника, которая помогает им не только вести бой, но и максимально сохраняет жизнь наших военных", — отметила представитель Народного фронта певица Мара.
Ранее Life.ru рассказывал, что "Кулибин-клуб" Народного фронта передаст на передовую уникальные багги, оснащённые пулемётами и защитой от дронов-камикадзе. Крымчанин Евгений собрал первый экземпляр такой машины в гараже, причём только из отечественных деталей. Часть из них умелец взял из старенькой "нивы". Мужчина надеется, что чудо-авто поставят на конвейер на одном из предприятий.