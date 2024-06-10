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10 июня, 13:58

Певица Мара, боксёр Лебедев и Народный фронт передали бойцам 50 УАЗов в особой комплектации

Народный фронт вручил военным новую партию автомобилей ко Дню России

Более 50 уазиков отправятся на передовую. Обложка © Life.ru

Более 50 уазиков отправятся на передовую. Обложка © Life.ru

Очередную партию автомобилей для передовой вручили представители Народного фронта бойцам в Ростове-на-Дону. Это УАЗы разных модификаций, приобретённые Минпромторгом, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями, — всего больше 50 автомобилей. Многие из них оснащены приборами ночного видения, средствами радиоэлектронной борьбы, а также маскировочными сетями, которые изготавливают волонтёры со всей России.

Кроме того, на передовую отправят каски, форму, детекторы дронов — словом, всё, что приблизит нашу победу.

Боксёр Денис Лебедев — о помощи нашим ребятам на передовой. Видео предоставил Life.ru Народный фронт

"Народный фронт продолжает делать огромную работу по обеспечению бойцов на передовой, жителей приграничных и новых территорий всем необходимым. Я очень рад, что все мы объединены. Пока мы едины, мы непобедимы. По одному — пропадём, вместе — выстоим. Это наша русская черта: когда в наш дом приходит беда — мы объединяемся", рассказал представитель Народного фронта чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

"Распаковка" подарков для фронта с певицей Марой. Видео предоставил Life.ru Народный фронт

"Невероятно рада сегодня с Народным фронтом вручать эту технику, эти УАЗы. Сама попадала под атаку БПЛА, понимаю прекрасно, что такое для наших бойцов техника, которая помогает им не только вести бой, но и максимально сохраняет жизнь наших военных", — отметила представитель Народного фронта певица Мара.

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В зону СВО передали инновационные носилки, которые подарят раненым тот самый "золотой час"

Ранее Life.ru рассказывал, что "Кулибин-клуб" Народного фронта передаст на передовую уникальные багги, оснащённые пулемётами и защитой от дронов-камикадзе. Крымчанин Евгений собрал первый экземпляр такой машины в гараже, причём только из отечественных деталей. Часть из них умелец взял из старенькой "нивы". Мужчина надеется, что чудо-авто поставят на конвейер на одном из предприятий.

Марина Калегина
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