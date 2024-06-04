Крымчанин создал для фронта багги-"невидимки" с пулемётами и защитой от дронов-камикадзе

"Кулибин-клуб" Народного фронта передаст на передовую уникальные багги, оснащённые пулемётами и защитой от дронов-камикадзе. Крымчанин Евгений собрал первый экземпляр такой машины прямо у себя в гараже, причём только из отечественных деталей. Часть из них умелец взял из старенькой "нивы". Мужчина надеется, что чудо-авто поставят на конвейер на одном из предприятий.

"Фронтовые" багги отличаются высокой манёвренностью и очень пригодятся бойцам СВО на фронте. Видео © Пресс-служба Народного фронта

"Максимальная скорость — 80–90 километров в час, до 120 я её разгонял по пересечённой местности, клиренс — 470 миллиметров. Я думаю, что с такими характеристиками ребятам она нужна. Мне её даже сравнить не с чем", — делится изобретатель.

На авто будет установлен пулемёт для борьбы с дронами-камикадзе, а ещё есть возможность спрятать корпус под тепловизионное покрывало, которое делает машину незаметной для тепловизоров.

К слову, "Кулибин-клуб" участвует в изготовлении и отправке на передовую и других моделей багги. Конструкторы собрали машину, позволяющую человеку в броне комфортно в ней разместиться. В современных "фронтовых" багги появилась кнопка, которая тушит весь свет в машине, чтобы в ночное время сделать её менее заметной для врага. А ещё такие машины могут похвастаться усиленным каркасом и силовыми багажниками, в которые поместятся дополнительное оборудование и грузы весом до 150 килограммов, например снаряды.

"Это очень надёжные машины. Они разработаны специально для самых тяжёлых условий. Прежде чем поставить багги на передовую, мы их тестируем на специальном полигоне, где условия максимально приближены к фронтовым", — говорит главный конструктор предприятия – производителя багги Эдуард Мымрин.