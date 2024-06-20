10 крылатых фраз из советских мультфильмов, которые с годами стали только актуальнее

В советских мультфильмах обычно закладывались определённые ценности и идеалы, которые отражали идеологию времени СССР. Воспитание детей через мультфильмы включало в себя пропаганду социалистических ценностей, патриотизма, коллективизма, трудолюбия, дружбы, справедливости и других моральных качеств. Мультфильмы пытались формировать у детей определённое мировоззрение и нравственные установки, подчёркивая важность коллективного интереса над личным, борьбу за справедливость и помощь ближнему.

Некоторые известные советские мультфильмы, такие как "Ну, погоди!", "Крокодил Гена", "Винни Пух" и другие, в своих сюжетах часто передавали эти идеи через приключения героев и уроки, которые они извлекали из своих ситуаций. Таким образом, советские мультфильмы были не только развлекательными, но и воспитывали детей в соответствии с идеологией времени.

Фото © "Винни Пух" (1969), режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн / Kinopoisk

И, будучи взрослыми, сейчас на некоторые высказывания мультяшек мы посмотрим совершенно иначе. Потому что в детстве, не сталкиваясь с реальностью жизни, мы могли не понимать истинный смысл их слов. Зато сегодня наученным опытом получится с удивлением осознать, насколько мудрыми были персонажи мультфильмов СССР. Предлагаем вам вспомнить некоторые изречения, которые актуальны и в XXI веке.

"Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся" ("Винни Пух и все-все-все").

"С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют" ("Трое из Простоквашино").

"Я там и тут — куда пошлют. А посылают часто" ("Приключения капитана Врунгеля").

"Почему у тебя так мало друзей? — Потому что я дружу лишь с настоящими" ("Ёжик в тумане").

"Был бы у меня такой кот, я б, может, и не женился бы никогда" ("Каникулы в Простоквашино").

"Счастье — это когда у тебя все дома" ("Домовёнок Кузя").

"Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт" ("Приключения капитана Врунгеля").

"Нас и здесь неплохо кормят!" ("Возвращение блудного попугая").

"Если тебя нет, то и меня нет. Понял?" ("Ёжик в тумане").

"А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, потому что Кролик был очень воспитанный" ("Винни Пух и все-все-все").

Советские мультфильмы имеют свою ценность и для современных детей. Во-первых, они могут передать культурное наследие эпохи СССР, показав, какие ценности и идеалы были актуальны в прошлом. Это может помочь детям XXI века понять историю своей страны и мироустройство, которое существовало тогда.

Фото © "Возвращение блудного попугая" (мини-сериал, 1984), режиссёры Валентин Караваев, Александр Давыдов, сценаристы Валентин Караваев, Александр Курляндский / Kinopoisk