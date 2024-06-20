Юрист дал 4 универсальных совета, которые помогут, если вас обманули в отпуске
Юрист Палюлин: Если туроператор не соблюдает договор, фиксируйте все нарушения
В сезон отпусков многие собираются поехать куда-то отдыхать, а значит, и мошенничество в сфере туризма возрастает. О самых распространённых видах обмана и как с ними справляться рассказал юрист Антон Палюлин в беседе с RuNews24.ru.
По словам эксперта, самые частые способы обмана:
- несоответствие категории отеля той, что была заявлена;
- непредоставление услуг или требование доплаты;
- изменение даты и времени вылета без согласования;
- расходы туриста по вине туроператора.
В первую очередь Палюлин рекомендует сравнивать договор с реальностью. Важно отслеживать исполнение всех обязательств туроператора, подтверждать фиксацией все несостыковки и нарушения. Если что-то не устраивает, не нужно стесняться обращаться на горячую линию туроператора. Высказывайте претензии устно, а если не удаётся договориться, то составляйте письменное обращение, рекомендует юрист.
"В устных претензиях постарайтесь чётко сформулировать, что вам требуется от туроператора: доставка в аэропорт, продление номера в отеле, дополнительное питание и т.д. В письменной претензии рассчитайте размер ваших убытков, расходов на юриста и компенсации морального вреда", — добавил Палюлин.
Если же туроператор отказался удовлетворять ваши требования, следует подать иск в суд и/или обратиться в Роспотребнадзор. К слову, выступая в качестве потребителя, турист освобождается от уплаты госпошлины при стоимости иска до 1 миллиона рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что российских туристов в Турции вместо пятизвёздочного отеля заселили на строящийся объект. Стоимость номера на четыре дня со скидкой составляет 194 тысячи рублей. А другие туристы по дорогостоящей путёвке получили комнатушку с муравьями.
Shutterstock / FOTODOM / siripornt