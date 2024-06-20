Юрист дал 4 универсальных совета, которые помогут, если вас обманули в отпуске

В сезон отпусков многие собираются поехать куда-то отдыхать, а значит, и мошенничество в сфере туризма возрастает. О самых распространённых видах обмана и как с ними справляться рассказал юрист Антон Палюлин в беседе с RuNews24.ru.

По словам эксперта, самые частые способы обмана:

несоответствие категории отеля той, что была заявлена;

непредоставление услуг или требование доплаты;

изменение даты и времени вылета без согласования;

расходы туриста по вине туроператора.

В первую очередь Палюлин рекомендует сравнивать договор с реальностью. Важно отслеживать исполнение всех обязательств туроператора, подтверждать фиксацией все несостыковки и нарушения. Если что-то не устраивает, не нужно стесняться обращаться на горячую линию туроператора. Высказывайте претензии устно, а если не удаётся договориться, то составляйте письменное обращение, рекомендует юрист.

"В устных претензиях постарайтесь чётко сформулировать, что вам требуется от туроператора: доставка в аэропорт, продление номера в отеле, дополнительное питание и т.д. В письменной претензии рассчитайте размер ваших убытков, расходов на юриста и компенсации морального вреда", — добавил Палюлин.