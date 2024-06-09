Россияне получили грязные комнаты с муравьями в турецком отеле по путёвке за полмиллиона

Оплативших комнаты туристов из России выставили на улицу из отеля в турецком городе Кемер, сославшись на отсутствие свободных номеров. При этом часть наших соотечественников всё же разместили в апартаментах, но те своему счастью не очень рады — люди жалуются на грязные номера, ползающих где вздумается муравьёв и барханы строительной пыли в коридорах. Путёвки, к слову, стоили около полумиллиона рублей, пишет "SHOT ПРОВЕРКА".

Турецкий отель Mövenpick Resort Antalya выставил туристов из России, а часть заселил в номера с недоделанным ремонтом. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По сведениям телеграм-канала, скандал произошёл в отеле Mövenpick Resort Antalya в городе Кемер. Заманивали клиентов обещаниями комфортных апартаментов, а также возможностью хорошо отдохнуть и вкусно поесть, даже не покидая территорию отеля. Реальность, как это бывает, разошлась с ожиданиями: многие из заплативших по полмиллиона рублей не смогли даже заселиться в забронированные номера — людям заявили, что мест просто нет, и выставили на улицу. Оказалось, что туристам продали номера в недостроенном корпусе, который ещё не полностью открыт.









Части наших соотечественников всё же достались свободные номера, но их убранство восторга ни у кого не вызвало — помещения, как видно на кадрах выше, были очень грязными, а договориться об их уборке оказалось неожиданно трудно. Некоторые из постояльцев решили сами навести порядок. При этом кто-то жалуется, что комнату приходится делить с муравьями, а коридоры полнятся строительной пылью — работы по отделке и ремонту в самом разгаре. А ещё у отеля не всё в порядке с электричеством, случаются частые перебои. Туристы жалуются на ситуацию сотрудникам за стойкой, те обещают всё уладить. Правда, пока что усилия персонала совсем незаметны.