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4 июня, 17:58

В России могут разрешить заселять в отели по водительским правам

Решетников предложил с 2025 года заселять в отели по водительским удостоверениям

Министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям. С такой идеей он выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Есть также у нас ещё и предложение по административным вопросам. В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам", — сказал он.

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А ранее в Минэкономразвития назвали способ снизить цены на отели в России. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, для этого всего лишь нужно строить ещё больше гостиниц. Кроме того, власти планируют искоренять повышение цен борьбой с незаконной торговлей сертификатами, определяющими количество звёзд у гостиницы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Николь Вербер
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