В России могут разрешить заселять в отели по водительским правам

Министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям. С такой идеей он выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Есть также у нас ещё и предложение по административным вопросам. В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам", — сказал он.