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6 марта, 19:12

В Минэкономразвития назвали способ снизить цены на отели в России

Решетников: Чтобы снизить цены на отели в России, нужно строить больше гостиниц

Снизить цены на российские отели можно при помощи строительства новых гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В беседе с SHOT он рассказал, за счёт чего будет выполняться поручение президента о доступном отдыхе для россиян.

Решетников рассказал, как снизить цены на российские отели. Видео © t.me / SHOT

Министр заявил, что проблему с завышенными ценами планируют решать двумя способами: увеличивать число отелей для роста количества предложений, а также побороть незаконную торговлю сертификатами, определяющими количество звёзд у гостиницы. А чтобы улучшить систему классификации отелей, в правительстве сейчас разрабатывают специальное предложение, заключил Решетников.

Решетников: Нацпроект по развитию туризма будет продлён после 2024 года
Решетников: Нацпроект по развитию туризма будет продлён после 2024 года

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой сделать отдых на южных курортах страны доступнее. Однако, по словам российского главы, нужно устроить всё так, чтобы уровень комфорта в этих регионах только рос.

Обложка ©

Freepik

Александра Мышляева
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