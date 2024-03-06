В Минэкономразвития назвали способ снизить цены на отели в России

Снизить цены на российские отели можно при помощи строительства новых гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В беседе с SHOT он рассказал, за счёт чего будет выполняться поручение президента о доступном отдыхе для россиян.

Решетников рассказал, как снизить цены на российские отели. Видео © t.me / SHOT

Министр заявил, что проблему с завышенными ценами планируют решать двумя способами: увеличивать число отелей для роста количества предложений, а также побороть незаконную торговлю сертификатами, определяющими количество звёзд у гостиницы. А чтобы улучшить систему классификации отелей, в правительстве сейчас разрабатывают специальное предложение, заключил Решетников.