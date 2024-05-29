"Не мог разбудить маму": Пятилетний сын умершей в Турции россиянки несколько дней ждал приезда отца

Тело Александры Т. из Ярославля, скончавшейся в одном из отелей турецкой Аланьи, нашёл её пятилетний сын. Об этом журналистам рассказала её подруга Анна. По её словам, 24 мая, за день до того, как женщину обнаружили, она отметила 39-й день рождения. Уже тогда с ней пытались связаться, но тщетно.

"25 мая вечером мне позвонили из отеля и сообщили, что она скончалась... Утром Саша гуляла с сыном, а затем они отправились на дневной сон. Потом на ресепшен пришёл мальчик и сказал, что не может разбудить маму, попросив помощи. Поднявшиеся в номер взрослые зафиксировали смерть", — поделилась собеседница Yarnews.net.

По словам Анны, в долгожданный отпуск мама с сыном поехали без отца семейства, так как он был занят работой. Причём уже 12 мая, в день вылета, ей подали "знак": в аэропорту Александре, больной диабетом первого типа, стало плохо, и она опоздала на рейс. Подруга пыталась отговорить женщину от поездки, но та не послушала и отправилась одним из ближайших рейсов.

Узнав печальную новость, близкие Александры через туроператора организовали её возлюбленному поездку в Турцию. Уже 27 мая он забрал сына и вернулся в Ярославль. Страховая компания обещает доставить тело женщины к 1 июня. У неё, помимо пятилетнего мальчика, осталась 16-летняя дочь.