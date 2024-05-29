Вскрыли дверь в номер: Россиянка при странных обстоятельствах умерла на отдыхе в Турции
Генконсульство в Аланье подтвердило гибель 39-летней россиянки
Погибшая в Турции россиянка Александра Т. Обложка © kp.ru
39-летняя россиянка Александра Т. найдена мёртвой в своём гостиничном номере в турецкой Аланье. Дверь вскрыли служащие отеля, обеспокоенные, что гостья давно не покидала комнаты и не выходит на связь. Увидев её бездыханное тело, на место тут же вызвали полицию. Тело россиянки доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.
Информацию о гибели нашей соотечественницы журналистам kp.ru подтвердило Генконсульство в Аланье. По предварительным выводам судмедэкспертов, смерть Александры наступила по естественным причинам. Российские дипломаты готовы оказать помощь в транспортировке тела туристки на родину.