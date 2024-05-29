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Регион
29 мая, 10:27
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Вскрыли дверь в номер: Россиянка при странных обстоятельствах умерла на отдыхе в Турции

Генконсульство в Аланье подтвердило гибель 39-летней россиянки

Погибшая в Турции россиянка Александра Т. Обложка © kp.ru

Погибшая в Турции россиянка Александра Т. Обложка © kp.ru

39-летняя россиянка Александра Т. найдена мёртвой в своём гостиничном номере в турецкой Аланье. Дверь вскрыли служащие отеля, обеспокоенные, что гостья давно не покидала комнаты и не выходит на связь. Увидев её бездыханное тело, на место тут же вызвали полицию. Тело россиянки доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

Информацию о гибели нашей соотечественницы журналистам kp.ru подтвердило Генконсульство в Аланье. По предварительным выводам судмедэкспертов, смерть Александры наступила по естественным причинам. Российские дипломаты готовы оказать помощь в транспортировке тела туристки на родину.

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Ранее российская туристка разбилась насмерть при падении из окна отеля в Непале, а в Ирландии 20-летняя путешественница сорвалась со скалы, с высоты 214 метров, и, разумеется, не выжила.

Алексей Берковиц
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