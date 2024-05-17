Российская туристка разбилась насмерть при падении из окна отеля в Непале

Туристка из России погибла в Непале. Местные правоохранители утверждают, что это был несчастный случай. В управлении полиции района Тамель города Катманду заявили, что россиянка по имени Наталья Ю. выпала из окна отеля Yatri Suites на пятом этаже.

"Гражданка России погибла 16 мая. Вероятно, это был несчастный случай", — цитирует комментарий полиции Непала ТАСС. Продолжается расследование случившегося.

Посол России в Непале рассказал сотруднику агентства, что дипломаты РФ в курсе трагедии и уже приступили к проведению необходимых в таких ситуациях процедур, сотрудничая с местными властями, а также поддерживая контакт с родными и близкими туристки. Российское консульство поспособствует в возращении тела Натальи в Российскую Федерацию, свидетельство о смерти оформят сегодня.