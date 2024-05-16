Пропавший на Кубе россиянин, чьё тело по ошибке отправили в Канаду, был убит
Челябинка рассказала, как похоронила незнакомца вместо умершего на Кубе отца
Челябинка рассказала, как ей отправили из Кубы гроб с телом незнакомого ей мужчины вместо скончавшегося во время поездки отца. Анна сообщила 360.ru, что отец в действительности не утонул, а был убит.
22 марта мужчина отправился в пункт обмена валюты и пропал. Его приятельница, которая приехала вместе с ним на Кубу, пошла на ресепшен, чтобы заявить об исчезновении знакомого. Тогда и выяснилось, что мужчина погиб. По предварительной версии, у него в воде случился сердечный приступ и он утонул, рассказала Анна.
Родственникам мужчины пришлось ждать три недели, пока кубинские врачи выясняли точную причину его смерти, чтобы потом отправить тело в Челябинск. Похороны планировалось провести 9 апреля, но во время церемонии родственникам вдруг показалось, что мужчина, лежащий в гробу, не очень-то похож на их отца.
"Я была в состоянии шока. Мои родственники задавали вопросы: "А кто это?" То есть почему он так не похож. Священники заверили, что это нормально, что при бальзамировании с телом такие изменения происходят", — поделилась Анна.
Спустя несколько дней подруге отца поступил звонок из канадского посольства, где ей рассказали, что тело погибшего находится в Канаде, а с Кубы в Россию приехал труп другого человека. Кроме того, стало известно, что отец Анны был убит. Сейчас семья ждёт результатов экспертизы ДНК.
Теперь предстоит извлечь из могилы гроб, в котором был похоронен неизвестный пожилой канадец, чтобы отправить тело в Канаду. Представители посольства сообщили, что труп отца Анны по прошествии двух месяцев всё ещё находится в морге.
Как уже писал Life.ru, в Челябинск по ошибке отправили труп канадца вместо россиянина, который умер во время отдыха на Кубе. Семья из Канады таким же образом получила тело незнакомого мужчины, который выглядел гораздо младше, чем их 68-летний родственник.
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