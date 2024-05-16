Пропавший на Кубе россиянин, чьё тело по ошибке отправили в Канаду, был убит

Челябинка рассказала, как ей отправили из Кубы гроб с телом незнакомого ей мужчины вместо скончавшегося во время поездки отца. Анна сообщила 360.ru, что отец в действительности не утонул, а был убит.

22 марта мужчина отправился в пункт обмена валюты и пропал. Его приятельница, которая приехала вместе с ним на Кубу, пошла на ресепшен, чтобы заявить об исчезновении знакомого. Тогда и выяснилось, что мужчина погиб. По предварительной версии, у него в воде случился сердечный приступ и он утонул, рассказала Анна.

Родственникам мужчины пришлось ждать три недели, пока кубинские врачи выясняли точную причину его смерти, чтобы потом отправить тело в Челябинск. Похороны планировалось провести 9 апреля, но во время церемонии родственникам вдруг показалось, что мужчина, лежащий в гробу, не очень-то похож на их отца.

"Я была в состоянии шока. Мои родственники задавали вопросы: "А кто это?" То есть почему он так не похож. Священники заверили, что это нормально, что при бальзамировании с телом такие изменения происходят", — поделилась Анна.

Спустя несколько дней подруге отца поступил звонок из канадского посольства, где ей рассказали, что тело погибшего находится в Канаде, а с Кубы в Россию приехал труп другого человека. Кроме того, стало известно, что отец Анны был убит. Сейчас семья ждёт результатов экспертизы ДНК.

Теперь предстоит извлечь из могилы гроб, в котором был похоронен неизвестный пожилой канадец, чтобы отправить тело в Канаду. Представители посольства сообщили, что труп отца Анны по прошествии двух месяцев всё ещё находится в морге.