Перепутали тела: Труп канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию

По его данным, 68-летний Фарадж Аллах Жаржур скончался 22 марта от сердечного приступа, когда отдыхал на кубинском курорте Варадеро. Тело мужчины доставили на родину только на прошлой неделе, однако его семья сначала получила на опознание труп неизвестного им более молодого россиянина. Тело канадца же при этом почему-то отправили в Россию. Вероятнее всего, на Кубе перепутали тела перед тем, как вернуть их семьям. Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья вынужден был извиниться перед канадской коллегой Мелани Жоли за этот инцидент.