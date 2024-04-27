Перепутали тела: Труп канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию
CTV: Тело погибшего на Кубе гражданина Канады по ошибке отправили в Россию
Тело погибшего на Кубе гражданина Канады по ошибке отправили в Россию. О неприятном инциденте сообщает телеканал CTV News.
По его данным, 68-летний Фарадж Аллах Жаржур скончался 22 марта от сердечного приступа, когда отдыхал на кубинском курорте Варадеро. Тело мужчины доставили на родину только на прошлой неделе, однако его семья сначала получила на опознание труп неизвестного им более молодого россиянина. Тело канадца же при этом почему-то отправили в Россию. Вероятнее всего, на Кубе перепутали тела перед тем, как вернуть их семьям. Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья вынужден был извиниться перед канадской коллегой Мелани Жоли за этот инцидент.
Примечательно, что канадца уже успели похоронить в России, после чего его тело пришлось эксгумировать. Личность гражданина РФ, тело которого доставили в Канаду вместо Жаржура, не уточняется. Российские профильные ведомства сейчас также устанавливают, как такое могло произойти.
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