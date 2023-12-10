Пришлось повторить: В Уэльсе горем убитая семья кремировала тело, но не то
Daily Mail: В Уэльсе семье пришлось дважды похоронить близкого по ошибке морга
Семье из Уэльса пришлось дважды пройти через процедуру похорон родственника, пишет британская газета Daily Mail. Дело в том, что в морге при больнице Grange University перепутали тела и в первый раз кремировали не того человека.
Ошибка обнаружилась в местном совете уже после процедуры кремации. Оказалось, у того, кого приняли за умершего родственника, вообще не было близких. О произошедшем сообщили убитой горем семье.
"Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника", — передаёт издание.
Представители службы здравоохранения возложили вину на больничный морг, объяснив это "человеческой ошибкой". После этого глава местного совета по вопросам здравоохранения лично встретилась с семьёй умершего, чтобы принести извинения и заверить, что произошедшее — исключительный случай.
А вот жительницу Санкт-Петербурга вообще 14 лет считали умершей. Ей пришлось явиться в Смольнинский суд города для того, чтобы доказать, что она жива.
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