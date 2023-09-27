"Тихий ужас": Петербурженка "воскресла" спустя 14 лет после "смерти"

В Санкт-Петербурге женщину по имени Светлана на протяжении 14 лет считали умершей. Так думали бы и дальше, если бы она внезапно не "воскресла" и не пришла в Смольнинский суд города для того, чтобы доказать, что жива. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Петербурженка, которую 14 лет считали умершей, пришла в суд доказывать обратное. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В 1995 году горожанка ушла от бывшего супруга Теймураза, а через три года, когда ей было 32, уехала на Шри-Ланку и не сказала об этом мужчине. Об отъезде знали только подруги, соседи и свекровь. Теймураз же пытался искать возлюбленную, обращался в полицию и в итоге отчаялся — пошёл в суд, который после разговоров с родными Светланы признал её умершей. Это случилось в июле 2009-го.

"Воскресшая" рассказала, что, когда уехала, работала переводчиком и гидом, причём все документы были в порядке, — она получила паспорт России в консульстве Шри-Ланки. А о своей кончине узнала, когда вернулась в Россию во время пандемии. Смольнинский суд послушал увлекательную историю и признал, что петербурженка на деле жива. Однако бывший муж не дождался такого чуда — некоторое время назад он умер сам.

"Я пошла в ЗАГС, посидела. Они говорят: "Вы зарегистрированы умершей. Мы же не можем Вам справку выдать, потому что Вы умерли. Это был тихий ужас. Я думала, что лучше умру на самом деле. Как это здорово родиться опять, даже пусть на бумажках!", — сказала Светлана.