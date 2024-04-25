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25 апреля, 20:59

В Аланье погиб ещё один российский турист

Anadolu: В гостинице в Аланье нашли труп 61-летнего туриста из России

В турецкой Аланье нашли труп ещё одного российского туриста. Как передаёт Anadolu, тело 61-летнего Дмитрия Цыганова было обнаружено без признаков жизни в беседке на территории отеля.

Сообщалось, что на месте сразу же были вызваны сотрудники экстренных служб. Труп был отправлен на вскрытие в Институт судебной медицины Антальи, а причины смерти, даже предварительные, не раскрываются.

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Ранее Life.ru писал о другом похожем случае, случившемся там с нашим соотечественником. Сообщалось, что российский турист Сергей Касьянов найден мёртвым в номере отеля в турецкой Аланье.

Обложка ©

Pixabay / karosieben

Алексей Соловьёв
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