В Аланье погиб ещё один российский турист

В турецкой Аланье нашли труп ещё одного российского туриста. Как передаёт Anadolu, тело 61-летнего Дмитрия Цыганова было обнаружено без признаков жизни в беседке на территории отеля.

Сообщалось, что на месте сразу же были вызваны сотрудники экстренных служб. Труп был отправлен на вскрытие в Институт судебной медицины Антальи, а причины смерти, даже предварительные, не раскрываются.