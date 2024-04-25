В Аланье погиб ещё один российский турист
Anadolu: В гостинице в Аланье нашли труп 61-летнего туриста из России
В турецкой Аланье нашли труп ещё одного российского туриста. Как передаёт Anadolu, тело 61-летнего Дмитрия Цыганова было обнаружено без признаков жизни в беседке на территории отеля.
Сообщалось, что на месте сразу же были вызваны сотрудники экстренных служб. Труп был отправлен на вскрытие в Институт судебной медицины Антальи, а причины смерти, даже предварительные, не раскрываются.
Ранее Life.ru писал о другом похожем случае, случившемся там с нашим соотечественником. Сообщалось, что российский турист Сергей Касьянов найден мёртвым в номере отеля в турецкой Аланье.
Pixabay / karosieben