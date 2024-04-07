В Турции устанавливают причины загадочной смерти российского туриста

Российский турист Сергей Касьянов найден мёртвым в номере отеля в турецкой Аланье. Как сообщает телеканал NTV, причины смерти устанавливаются.

По данным журналистов, сотрудники гостиницы заподозрили что-то неладное, когда россиянин долго не выходил из номера. Тогда персонал открыл дверь своим ключом — 40-летний мужчина лежал без признаков жизни. Прибывшая на место скорая констатировала смерть.