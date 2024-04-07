В Турции устанавливают причины загадочной смерти российского туриста
NTV: 40-летнего туриста из РФ нашли мёртвым в номере отеля в турецкой Аланье
Российский турист Сергей Касьянов найден мёртвым в номере отеля в турецкой Аланье. Как сообщает телеканал NTV, причины смерти устанавливаются.
По данным журналистов, сотрудники гостиницы заподозрили что-то неладное, когда россиянин долго не выходил из номера. Тогда персонал открыл дверь своим ключом — 40-летний мужчина лежал без признаков жизни. Прибывшая на место скорая констатировала смерть.
Тело отправлено в институт судебной медицины провинции Анталья для установления точной причины смерти.
Ранее стало известно, что россиянка насмерть разбилась, сорвавшись со смотровой площадки в Абхазии. 40-летняя женщина упала с 50-метровой высоты.
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