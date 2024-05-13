Пьяный россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты и утонул в Анталье

По данным турецкого издания En Son Haber, этой ночью 37-летний Александр Е. прыгнул в реку с 50-метровой высоты и не смог выплыть. Перед этим он распивал алкоголь в компании местного жителя, который и вызвал правоохранителей на место ЧП. Тело россиянина было найдено примерно через семь часов работы турецких спасателей.