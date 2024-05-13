Пьяный россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты и утонул в Анталье
В Турции в реке нашли тело российского туриста
Тело российского туриста нашли в реке в турецкой провинции Анталья. Об этом журналистам сообщили в Генеральном консульстве РФ.
Кадры с места трагедии в Анталье, где погиб россиянин. Видео © X / DimTVAlanya
"13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения", — отметили в дипмиссии.
По данным турецкого издания En Son Haber, этой ночью 37-летний Александр Е. прыгнул в реку с 50-метровой высоты и не смог выплыть. Перед этим он распивал алкоголь в компании местного жителя, который и вызвал правоохранителей на место ЧП. Тело россиянина было найдено примерно через семь часов работы турецких спасателей.
Ранее сообщалось, что в Германии задержан Андрей Куслевич, подозреваемый в двойном убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери Даяны в турецком Бодруме. Мужчину взяли под стражу, когда он ехал на автобусе из Праги в Мюнхен. В скором времени его могут экстрадировать в Турцию.
X / AlanyaPostasi