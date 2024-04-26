Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 17:19

Смотрел в одну точку: Появились жуткие подробности смерти россиянина в турецком отеле

Погибший в гостинице в турецкой Аланье 61-летний россиянин долго сидел неподвижно

Погибший в гостинице в турецкой Аланье 61-летний россиянин долго сидел неподвижно. По данным местных СМИ, мужчина несколько часов сидел и смотрел в одну точку в беседке отеля. Позже выяснилось, что он скончался.

Известно, что всё произошло накануне: турист зашёл в беседку и больше оттуда не вышел. Сотрудники отеля сначала думали, что гость просто долго отдыхает. В какой-то момент они решили подойти к мужчине и заметили, что он не дышит. В отель вызвали экстренные службы, однако откачать туриста не получилось. Сообщается, что погибшего зовут Дмитрий Цыганов, он недавно прилетел на курорт.

Ранее Life.ru писал, что тело мужчины доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Специалистам предстоит установить причины его смерти.

В Турции устанавливают причины загадочной смерти российского туриста
В Турции устанавливают причины загадочной смерти российского туриста
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров