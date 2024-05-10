Убийцу русской модели и её дочки могут экстрадировать из Германии в Турцию Суд в ФРГ рассмотрит вопрос экстрадиции в Турцию убийцы россиянки и её дочери 10 мая, 10:07 Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянок в Турции. Обложка © Telegram / SHOT

Гражданина Литвы Андрея Куслевича, подозреваемого в убийстве экс-супруги и её дочери в турецком Бодруме, могут экстрадировать в Турцию. Суд Германии допускает такую возможность после задержания мужчины на немецкой территории. Об этом рассказал телеканалу "Рен-ТВ" судья участкового суда Вайдена Александр Ведлих.

"Дальнейшее разбирательство находится в компетенции Высшего земельного суда Нюрнберга. Он будет решать, состоится ли экстрадиция в Турцию. И если да, то когда", — отметил он.

Судья добавил, что Куслевич был арестован в Германии на основании запроса турецкой стороны.

Авторы Татьяна Миссуми