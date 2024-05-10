Убийцу русской модели и её дочки могут экстрадировать из Германии в Турцию
Суд в ФРГ рассмотрит вопрос экстрадиции в Турцию убийцы россиянки и её дочери
Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянок в Турции. Обложка © Telegram / SHOT
Гражданина Литвы Андрея Куслевича, подозреваемого в убийстве экс-супруги и её дочери в турецком Бодруме, могут экстрадировать в Турцию. Суд Германии допускает такую возможность после задержания мужчины на немецкой территории. Об этом рассказал телеканалу "Рен-ТВ" судья участкового суда Вайдена Александр Ведлих.
"Дальнейшее разбирательство находится в компетенции Высшего земельного суда Нюрнберга. Он будет решать, состоится ли экстрадиция в Турцию. И если да, то когда", — отметил он.
Судья добавил, что Куслевич был арестован в Германии на основании запроса турецкой стороны.
Напомним, тела 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны были обнаружены у дороги в Турции в ноябре 2023 года, их убили из огнестрельного оружия и завернули в простыни. Полиция подозревает экс-супруга женщины — гражданина Литвы Андрея Куслевича. Убитые — гражданки РФ. После преступления подозреваемый скрылся вместе с совместным с Ириной сыном. Где сейчас ребёнок, неизвестно. Мужчину задержали в Германии, он ехал в автобусе из Праги в Мюнхен.