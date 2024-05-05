Туристка сорвалась со скалы 214 метров и разбилась насмерть Mirror: В Ирландии туристка оступилась и сорвалась со скалы 214 метров 5 мая, 13:36 Туристка упала со скалы в Ирландии. Обложка © freepik

В Ирландии 20-летняя девушка гуляла по горной туристической тропе, но внезапно оступилась и рухнула вниз. Спасти пострадавшую не удалось, полиция квалифицировала трагедию как несчастный случай. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошёл в графстве Клэр на утёсах Мохер. Девушка совершала туда подъём по туристическому маршруту. Оступившись, она потеряла равновесие и упала с высоты 214 метров. Под горой протекала река, спасатели достали девушку из воды, но врачи не успели её спасти.

Ранее сообщалось, что во время отдыха в Таиланде погиб турист из России. Мужчина вместе с женой собирался поехать на осмотр достопримечательностей, но их скутер угодил в канаву с пятиметровой высоты. Женщина чудом осталась жива.

Авторы Татьяна Миссуми