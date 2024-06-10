Ещё один отель в Турции заселил российских туристов на стройку

По-информации телеграм-канала, неприятная ситуация произошла в пятизвёздочном отеле Liberty Signa на курорте Фетхие. Приехавшие в день открытия гостиницы россияне вопреки ожиданиям обнаружили стройку с разбросанным вокруг мусором, как можно увидеть на кадрах выше. Стоимость номера на четыре дня с дисконтом составляет 194 тысячи рублей.

Напомним, что вчера стало известно об аналогичном скандале в отеле турецкого курорта Кемер, из которого туристов просто выгнали на улицу, заявив об отсутствии номеров, несмотря на бронь. Некоторым повезло больше — им предоставили апартаменты, вот только они были совершенно неубранными, а в некоторых поселились муравьи. Путёвки туда стоили под 500 тысяч рублей.