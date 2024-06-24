В России зафиксирован первый случай смерти от ботулизма
Заразившийся ботулизмом житель Костромы умер в больнице
В России зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после массового отравления: 21-летний житель Костромы, заразившийся в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Костромской области.
"К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что ещё при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, ещё находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому", — рассказали там.
Напомним, в Москве и ряде других российских регионов в июне были зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие — а их более 300 человек по всей стране — употребляли блюда с тунцом и фасолью. К настоящему моменту из больниц выписано 149 человек. При этом сегодня, 24 июня, стало известно об отравившихся ещё в одном регионе — Тамбовской области, там двух человек доставили в больницу с ботулизмом после того, как они съели салаты с фасолью в Москве.