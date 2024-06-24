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Регион
24 июня, 11:02

Двух жителей Тамбовской области доставили в больницу с ботулизмом

В Тамбовской области двух человек доставили в больницу с ботулизмом после того, как они съели салаты с фасолью в Москве. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 24 июня.

"В Тамбовской области проводятся санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования и диагностика на подтверждение заболевания ботулизмом. Двое заболевших — из Московской и Саратовской областей, предположительно употреблявшие ранее салаты с фасолью в столичном регионе", — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, одному из пациентов стало лучше, его выписали. Напомним, ботулизм — инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Среди них низкокислотные консервированные овощи, в том числе зелёная фасоль, шпинат, грибы и свёкла, а также рыба и мясные продукты.

Почти 150 заболевших ботулизмом россиян уже выписали из больниц
Почти 150 заболевших ботулизмом россиян уже выписали из больниц

Как сообщал Life.ru, в Москве и нескольких других российских регионах были зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Оказалось, что все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении в столице задержаны четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а других задержанных отправили под домашний арест.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sfam_photo

Никита Осипов
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