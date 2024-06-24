Двух жителей Тамбовской области доставили в больницу с ботулизмом

В Тамбовской области двух человек доставили в больницу с ботулизмом после того, как они съели салаты с фасолью в Москве. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 24 июня.

"В Тамбовской области проводятся санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования и диагностика на подтверждение заболевания ботулизмом. Двое заболевших — из Московской и Саратовской областей, предположительно употреблявшие ранее салаты с фасолью в столичном регионе", — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, одному из пациентов стало лучше, его выписали. Напомним, ботулизм — инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Среди них низкокислотные консервированные овощи, в том числе зелёная фасоль, шпинат, грибы и свёкла, а также рыба и мясные продукты.