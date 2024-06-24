Почти 150 заболевших ботулизмом россиян уже выписали из больниц
Роспотребнадзор: Из больниц выписано 149 человек, заразившихся ботулизмом
Из больниц выписано 149 человек, которые ранее были госпитализированы с диагнозом "ботулизм". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По состоянию на понедельник, 24 июня, было изъято свыше 250 тонн заражённой продукции и сырья, включая складские запасы.
"Продолжают работу лаборатории центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ. Отобрано более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 7,2 тысячи исследований", — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что в отдельных субъектах выявляются новые случаи ботулизма. Там пояснили, что это связано с переездами соотечественников, которые питались в регионах, где была реализована опасная продукция.
Напомним, в Москве и ряде других российских регионов ранее были зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении в Москве задержано четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. Ранее в Минздраве сообщали, что в медучреждениях находится 301 человек с ботулизмом, из них 43 пациента получают искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ).
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