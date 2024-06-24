Почти 150 заболевших ботулизмом россиян уже выписали из больниц

Из больниц выписано 149 человек, которые ранее были госпитализированы с диагнозом "ботулизм". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По состоянию на понедельник, 24 июня, было изъято свыше 250 тонн заражённой продукции и сырья, включая складские запасы.

"Продолжают работу лаборатории центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ. Отобрано более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 7,2 тысячи исследований", — говорится в сообщении ведомства.