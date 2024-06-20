В Минздраве озвучили число россиян, которые остаются в больницах с ботулизмом

В российских больницах в настоящее время находится 301 человек с ботулизмом из-за отравления блюдами из служб доставки. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом "ботулизм" оказывается в полном объёме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек", — подчеркнул министр в беседе с журналистами.