В Минздраве озвучили число россиян, которые остаются в больницах с ботулизмом
Мурашко: В стационарах находится 301 человек с ботулизмом, из них 43 — на ИВЛ
В российских больницах в настоящее время находится 301 человек с ботулизмом из-за отравления блюдами из служб доставки. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом "ботулизм" оказывается в полном объёме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек", — подчеркнул министр в беседе с журналистами.
По его словам, 43 россиянина получают искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ). Мурашко также подчеркнул, что в больницах хватает лекарств для лечения заболевания.
Напомним, ранее в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве задержали четырёх человек, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а директора компании отправили под домашний арест. В Роспотребнадзоре сегодня сообщили о 15 пациентах, которых выписали из больниц.
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