Из больниц выписали 15 россиян, заразившихся ботулизмом

Из стационаров по состоянию на четверг, 20 июня, выписано 15 россиян, госпитализированных с ботулизмом после употребления еды из служб доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве", — указано в сообщении.