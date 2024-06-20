Из больниц выписали 15 россиян, заразившихся ботулизмом
Роспотребнадзор: Из больниц выписано 15 человек, госпитализированных с ботулизмом
Из стационаров по состоянию на четверг, 20 июня, выписано 15 россиян, госпитализированных с ботулизмом после употребления еды из служб доставки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве", — указано в сообщении.
Вместе с тем Роспотребнадзор открыл единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, которые пострадали от этого заболевания. В ведомстве уточнили, что россияне могут обратиться с заявлением о судебной защите их прав как потребителей. Всю информацию можно получить по телефону: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
Напомним, в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. В общей сложности в больницы с симптомами болезни обратилось более ста человек. Все они употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве ранее были задержаны три человека, им предъявлено обвинение. Позднее задержали четвёртого фигуранта дела, его арестовали. Директора компании, производившей отравленную фасоль, отправили под домашний арест.
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