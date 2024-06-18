Фигурантам дела о массовом отравлении людей салатами предъявлено обвинение

Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение. Видео © Telegram / Следком

В частности, фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Он также обвиняется в организации незаконной миграции.