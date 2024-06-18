Фигурантам дела о массовом отравлении людей салатами предъявлено обвинение
Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение. Видео © Telegram / Следком
В частности, фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Он также обвиняется в организации незаконной миграции.
Кроме того, обвинение по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности, предъявлено ещё двум фигурантам дела об отравлении людей.
Напомним, что в Москве, а также в ряде других российских регионов зафиксированы случаи заражения ботулизмом. В общей сложности в больницы с симптомами болезни обратились более ста человек. Все они употребляли салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком. В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в столице были задержаны три человека.
Telegram / Следком