ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 19:11

Фигурантам дела о массовом отравлении людей салатами предъявлено обвинение

Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение. Видео © Telegram / Следком

В частности, фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Он также обвиняется в организации незаконной миграции.

Кроме того, обвинение по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности, предъявлено ещё двум фигурантам дела об отравлении людей.

Врач назвала признаки испорченных консервов, от которых можно подхватить ботулизм
Врач назвала признаки испорченных консервов, от которых можно подхватить ботулизм

Напомним, что в Москве, а также в ряде других российских регионов зафиксированы случаи заражения ботулизмом. В общей сложности в больницы с симптомами болезни обратились более ста человек. Все они употребляли салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком. В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в столице были задержаны три человека.

Обложка ©

Telegram / Следком

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров