Врач назвала признаки испорченных консервов, от которых можно подхватить ботулизм
Эндокринолог Павлова: Подхватить ботулизм легче всего от консервов
Ботулизм — неприятная и крайне опасная токсикоинфекция, которая при отсутствии лечения может привести к смерти, рассказала эндокринолог Зухра Павлова, комментируя случай массового отравления москвичей готовой едой. По словам доктора медицинских наук, избежать заболевания помогут бдительность и аккуратность.
"Чаще всего отравиться можно консервами (причём необязательно мясными или рыбными, домашние грибы — самый частый вариант), потому что в банках создаются максимально благоприятные условия для размножения клостридий (возбудителей)", — написала она в Telegram.
Определить испорченные консервы можно по вздутой или приподнятой крышке — это свидетельствует о неправильном хранении. После вскрытия банки её содержимое нужно употребить сразу или хранить в холодильнике, но недолго. Споры клостридий не боятся кипячения, а потому термообработка тут бессильна, напомнила Павлова. Эндокринолог подчеркнула, что безопаснее всего варить еду самостоятельно. Готовые же блюда стоит заказывать лишь у проверенных организаций.
"Глупо призывать всех готовить дома, но старайтесь питаться в тех заведениях, которые заботятся о своём имидже и вызывают доверие. Так выше шансы, что продукты для блюд используются качественные, а готовка проходит с соблюдением всех норм", — подытожила врач.
Напомним, что за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек, 55 из них — в тяжёлом состоянии. Незадолго до отравления все пациенты заказывали блюда у сервиса по доставке еды "Кухня на районе". Сейчас компания приостановила деятельность. Случаи заражения также зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде.
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