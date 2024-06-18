Врач назвала признаки испорченных консервов, от которых можно подхватить ботулизм

Ботулизм — неприятная и крайне опасная токсикоинфекция, которая при отсутствии лечения может привести к смерти, рассказала эндокринолог Зухра Павлова, комментируя случай массового отравления москвичей готовой едой. По словам доктора медицинских наук, избежать заболевания помогут бдительность и аккуратность.

"Чаще всего отравиться можно консервами (причём необязательно мясными или рыбными, домашние грибы — самый частый вариант), потому что в банках создаются максимально благоприятные условия для размножения клостридий (возбудителей)", — написала она в Telegram.

Определить испорченные консервы можно по вздутой или приподнятой крышке — это свидетельствует о неправильном хранении. После вскрытия банки её содержимое нужно употребить сразу или хранить в холодильнике, но недолго. Споры клостридий не боятся кипячения, а потому термообработка тут бессильна, напомнила Павлова. Эндокринолог подчеркнула, что безопаснее всего варить еду самостоятельно. Готовые же блюда стоит заказывать лишь у проверенных организаций.