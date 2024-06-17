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17 июня, 17:40

Шесть человек с подозрением на ботулизм госпитализировали в Казани

В Казани вслед за Москвой и Нижним Новгородом зафиксировали шесть случаев подозрения на ботулизм. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан, уточнив, что заболевшие тоже употребляли салат лобио производства ООО "Локалкитчен". Проводится проверка ретейлера.

"В связи с регистрацией в городе Москве случаев отравления после употребления салата лобио и салата с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Локалкитчен" и ООО "Гастропорт" приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования", — говорится в сообщении.

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На днях ранее вспышку ботулизма зафиксировали в Москве. Сейчас известно уже о более чем 120 обратившихся за медпомощью, также заболевшие стали появляться и в других регионах России, например в Нижнем Новгороде. Как уточнялось, они заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт".

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Николь Вербер
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