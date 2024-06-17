Шесть человек с подозрением на ботулизм госпитализировали в Казани

В Казани вслед за Москвой и Нижним Новгородом зафиксировали шесть случаев подозрения на ботулизм. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан, уточнив, что заболевшие тоже употребляли салат лобио производства ООО "Локалкитчен". Проводится проверка ретейлера.