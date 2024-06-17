От мушек перед глазами до нарушения дыхания: Родственница пациентки с ботулизмом — о хронологии болезни
У одной из пациенток с ботулизмом сначала диагностировали невралгию
Москвичка, чья родственница попала в больницу с ботулизмом, рассказала, как развивалась картина заболевания. По словам собеседницы "Газеты.ru", пострадавшая грешит на готовое лобио, которое купила в "Перекрёстке". На следующий день девушка почувствовала себя плохо, у неё началось двоение в глазах, она обратилась к окулисту, где ей поставили диагноз "невралгия".
"Платно ей сделали МРТ, сказали, что всё чисто. У неё тем временем усиливались симптомы, стала невнятной речь, два раза вызвали скорую — её не забрали", — посетовала москвичка.
Пациентку госпитализировали лишь с третьего раза, когда у неё начался птоз лица и нарушилось дыхание. Родственники собираются писать жалобу на сотрудников скорой, которые не смогли адекватно оценить состояние больной.
В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Это тяжёлое пищевое отравление микробной этиологии. Какими продуктами можно отравиться, как не перепутать симптомы с обычным отравлением и насколько это заболевание опасно? На все эти вопросы Life.ru ответил врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.
Life.ru