От мушек перед глазами до нарушения дыхания: Родственница пациентки с ботулизмом — о хронологии болезни

Москвичка, чья родственница попала в больницу с ботулизмом, рассказала, как развивалась картина заболевания. По словам собеседницы "Газеты.ru", пострадавшая грешит на готовое лобио, которое купила в "Перекрёстке". На следующий день девушка почувствовала себя плохо, у неё началось двоение в глазах, она обратилась к окулисту, где ей поставили диагноз "невралгия".

"Платно ей сделали МРТ, сказали, что всё чисто. У неё тем временем усиливались симптомы, стала невнятной речь, два раза вызвали скорую — её не забрали", — посетовала москвичка.