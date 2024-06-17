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17 июня, 15:40

От мушек перед глазами до нарушения дыхания: Родственница пациентки с ботулизмом — о хронологии болезни

У одной из пациенток с ботулизмом сначала диагностировали невралгию

Москвичка, чья родственница попала в больницу с ботулизмом, рассказала, как развивалась картина заболевания. По словам собеседницы "Газеты.ru", пострадавшая грешит на готовое лобио, которое купила в "Перекрёстке". На следующий день девушка почувствовала себя плохо, у неё началось двоение в глазах, она обратилась к окулисту, где ей поставили диагноз "невралгия".

"Платно ей сделали МРТ, сказали, что всё чисто. У неё тем временем усиливались симптомы, стала невнятной речь, два раза вызвали скорую — её не забрали", посетовала москвичка.

Пациентку госпитализировали лишь с третьего раза, когда у неё начался птоз лица и нарушилось дыхание. Родственники собираются писать жалобу на сотрудников скорой, которые не смогли адекватно оценить состояние больной.

Названа ещё одна возможная причина массового отравления москвичей
Названа ещё одна возможная причина массового отравления москвичей

В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Это тяжёлое пищевое отравление микробной этиологии. Какими продуктами можно отравиться, как не перепутать симптомы с обычным отравлением и насколько это заболевание опасно? На все эти вопросы Life.ru ответил врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.

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Life.ru

Марина Калегина
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