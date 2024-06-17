Названа ещё одна возможная причина массового отравления москвичей
Эксперт Павлов: Массовое отравление в Москве могли вызвать овощные консервы
Москвичи могли массово отравиться консервированными овощами после заказа готовой еды. Такое мнение высказал в беседе с kp.ru заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
"Сейчас надо выяснять, куда ещё могло попасть то же сырьё. Пока, по предварительным данным, основная причина произошедшего — овощные консервы. Консервированная фасоль является благоприятной средой для образования ботулотоксинов. У нас, к сожалению, эта продукция не отслеживается. И установить, куда ещё она попала, проблематично", — заявил Павлов.
По его словам, государство на данный момент не контролирует сферу производства консервированных овощей и рыбы, а именно — нет маркировки, по которой некачественная продукция могла бы отслеживаться и изыматься. Также власти не могут устраивать регулярные проверки и не имеют возможности предъявить за нарушения какие-то штрафные санкции.
"Проверки были одним из факторов профилактики: бизнес знал, что за нарушения могут оштрафовать и даже закрыть, это заставляло предпринимателей тщательнее выбирать поставщиков, соблюдать технологические нормы и др. Мораторий приводит к тому, что бизнес начинает экономить на всём. И как следствие — случаи отравления становятся чаще", — пояснил эксперт.
Недавно появились сообщения о том, что жителей Москвы госпитализировали с ботулизмом. Состояние двоих было настолько тяжёлым, что их пришлось подключить к ИВЛ. Позже стало известно о 18 заболевших. На следующий день в больницы с признаками ботулизма доставили уже полсотни человек. Всех объединяло то, что они брали салат лобио у сервиса "Кухня на районе", а также салат с тунцом производства ООО "Гастропорт". Сегодня число обратившихся за помощью уже возросло до 121, 30 человек в реанимации. Возбуждено уголовное дело.