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17 июня, 12:11

Названа ещё одна возможная причина массового отравления москвичей

Эксперт Павлов: Массовое отравление в Москве могли вызвать овощные консервы

Москвичи могли массово отравиться консервированными овощами после заказа готовой еды. Такое мнение высказал в беседе с kp.ru заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Сейчас надо выяснять, куда ещё могло попасть то же сырьё. Пока, по предварительным данным, основная причина произошедшего — овощные консервы. Консервированная фасоль является благоприятной средой для образования ботулотоксинов. У нас, к сожалению, эта продукция не отслеживается. И установить, куда ещё она попала, проблематично", — заявил Павлов.

По его словам, государство на данный момент не контролирует сферу производства консервированных овощей и рыбы, а именно — нет маркировки, по которой некачественная продукция могла бы отслеживаться и изыматься. Также власти не могут устраивать регулярные проверки и не имеют возможности предъявить за нарушения какие-то штрафные санкции.

"Проверки были одним из факторов профилактики: бизнес знал, что за нарушения могут оштрафовать и даже закрыть, это заставляло предпринимателей тщательнее выбирать поставщиков, соблюдать технологические нормы и др. Мораторий приводит к тому, что бизнес начинает экономить на всём. И как следствие — случаи отравления становятся чаще", — пояснил эксперт.

Кто ответит за массовое отравление жителей Москвы оператором готовых обедов "Кухня на районе"
Кто ответит за массовое отравление жителей Москвы оператором готовых обедов "Кухня на районе"

Недавно появились сообщения о том, что жителей Москвы госпитализировали с ботулизмом. Состояние двоих было настолько тяжёлым, что их пришлось подключить к ИВЛ. Позже стало известно о 18 заболевших. На следующий день в больницы с признаками ботулизма доставили уже полсотни человек. Всех объединяло то, что они брали салат лобио у сервиса "Кухня на районе", а также салат с тунцом производства ООО "Гастропорт". Сегодня число обратившихся за помощью уже возросло до 121, 30 человек в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

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Владимир Озеров
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