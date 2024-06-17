Названа ещё одна возможная причина массового отравления москвичей

Москвичи могли массово отравиться консервированными овощами после заказа готовой еды. Такое мнение высказал в беседе с kp.ru заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Сейчас надо выяснять, куда ещё могло попасть то же сырьё. Пока, по предварительным данным, основная причина произошедшего — овощные консервы. Консервированная фасоль является благоприятной средой для образования ботулотоксинов. У нас, к сожалению, эта продукция не отслеживается. И установить, куда ещё она попала, проблематично", — заявил Павлов.

По его словам, государство на данный момент не контролирует сферу производства консервированных овощей и рыбы, а именно — нет маркировки, по которой некачественная продукция могла бы отслеживаться и изыматься. Также власти не могут устраивать регулярные проверки и не имеют возможности предъявить за нарушения какие-то штрафные санкции.