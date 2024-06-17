Четыре человека попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выявили заболевших ботулизмом, четверо человек попали в реанимацию с признаками этого недуга в областном центре. По данному факту начата проверка, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Сотрудниками Роспотребнадзора принимаются все необходимые меры", — говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавшие граждане употребляли салат лобио изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат". Продукцию уже изымают со склада. Как уточнили в прокуратуре региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.