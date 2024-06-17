Четыре человека попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижнем Новгороде
Заболевших ботулизмом выявили в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело
В Нижнем Новгороде выявили заболевших ботулизмом, четверо человек попали в реанимацию с признаками этого недуга в областном центре. По данному факту начата проверка, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Сотрудниками Роспотребнадзора принимаются все необходимые меры", — говорится в сообщении.
Как уточняется, пострадавшие граждане употребляли салат лобио изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат". Продукцию уже изымают со склада. Как уточнили в прокуратуре региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.
"По факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, ранее вспышка ботулизма была зафиксирована в Москве. Сначала обнаружили десять заразившихся, а позже число пациентов стало увеличиваться. Сейчас известно о более чем 120 обратившихся за медпомощью. Как уточнялось, они заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт".
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