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Инфекционист "обвинил" томатный соус во вспышке ботулизма

SHOT ПРОВЕРКА: Возбудитель ботулизма мог быть в томатном соусе

17 июня, 17:05
Токсин, вызвавший вспышку ботулизма, мог содержаться в томатном соусе. Обложка © freepik / Racool_studio

Токсин, вызвавший вспышку ботулизма, мог содержаться в томатном соусе. Обложка © freepik / Racool_studio

Возбудитель ботулизма мог находиться в консервированном томатном соусе, который используется для приготовления салатов с фасолью. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Он добавил, что с момента потребления заражённой продукции до первых симптомов проходит от четырёх часов до двух суток. Человек жалуется на туман в глазах и сухость во рту, а вот рвота и диарея случаются редко. Также у пациентов не бывает повышенной температуры. Если своевременно обратиться к врачам, то можно избежать тяжёлых последствий. Эксперт подчеркнул, что ботулизм обычно не воздействует на нервные клетки и не даёт осложнений.

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Напомним, 15 июня в столице десять человек попали в больницы с диагнозом "ботулизм". Двоих подключили к ИВЛ. Позже число пострадавших стало увеличиваться. На данный момент 121 человек обратился в больницы Москвы с подозрением на ботулизм, 55 из них — в тяжёлом состоянии. Оказалось, что заболевшие заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт". Заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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