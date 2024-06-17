Инфекционист "обвинил" томатный соус во вспышке ботулизма
SHOT ПРОВЕРКА: Возбудитель ботулизма мог быть в томатном соусе
Токсин, вызвавший вспышку ботулизма, мог содержаться в томатном соусе. Обложка © freepik / Racool_studio
Возбудитель ботулизма мог находиться в консервированном томатном соусе, который используется для приготовления салатов с фасолью. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.
Он добавил, что с момента потребления заражённой продукции до первых симптомов проходит от четырёх часов до двух суток. Человек жалуется на туман в глазах и сухость во рту, а вот рвота и диарея случаются редко. Также у пациентов не бывает повышенной температуры. Если своевременно обратиться к врачам, то можно избежать тяжёлых последствий. Эксперт подчеркнул, что ботулизм обычно не воздействует на нервные клетки и не даёт осложнений.
Напомним, 15 июня в столице десять человек попали в больницы с диагнозом "ботулизм". Двоих подключили к ИВЛ. Позже число пострадавших стало увеличиваться. На данный момент 121 человек обратился в больницы Москвы с подозрением на ботулизм, 55 из них — в тяжёлом состоянии. Оказалось, что заболевшие заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт". Заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ.