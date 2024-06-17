Инфекционист "обвинил" томатный соус во вспышке ботулизма

Он добавил, что с момента потребления заражённой продукции до первых симптомов проходит от четырёх часов до двух суток. Человек жалуется на туман в глазах и сухость во рту, а вот рвота и диарея случаются редко. Также у пациентов не бывает повышенной температуры. Если своевременно обратиться к врачам, то можно избежать тяжёлых последствий. Эксперт подчеркнул, что ботулизм обычно не воздействует на нервные клетки и не даёт осложнений.