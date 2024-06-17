Ещё в одном городе России в больницы доставлены люди с подозрением на ботулизм

Четыре человека экстренно госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, они так же, как и отравившиеся в Москве, покупали готовую еду. Все пациенты в тяжёлом состоянии, за их жизнь в реанимации борются врачи.