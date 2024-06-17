Ещё в одном городе России в больницы доставлены люди с подозрением на ботулизм
В Нижнем Новгороде 4 человека госпитализированы с подозрением на ботулизм
Четыре человека экстренно госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, они так же, как и отравившиеся в Москве, покупали готовую еду. Все пациенты в тяжёлом состоянии, за их жизнь в реанимации борются врачи.
Точный диагноз пока не установлен, но есть явные признаки ботулизма. Что именно ели пострадавшие, выясняется. Следователи проверяют связь с поставщиком из Москвы — не исключено, что люди покупали те же салаты: лобио и с тунцом, фасолью и яблоком.
Как сообщал Life.ru, о первых заболевших ботулизмом в Москве стало известно 15 июня. Позже количество пациентов выросло. По состоянию на 17 июня за помощью к медикам обратился уже 121 человек: 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. Оказалось, что они заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт". Заведено уголовное дело, продажа подозрительных блюд прекращена.