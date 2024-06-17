Количество нижегородцев с признаками ботулизма выросло до 12
Минздрав: Число нижегородцев с признаками ботулизма увеличилось до 12 человек
Число людей, поступивших в медицинские учреждения Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 12. Представители регионального Минздрава сообщили, что девять человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
"По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжёлое. Врачами принимаются все необходимые меры", — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
Ранее Life.ru писал, что в понедельник, 17 июня, в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм были экстренно госпитализированы четыре человека. Все пациенты в тяжёлом состоянии, за их жизнь в реанимации борются врачи. Сообщалось, что они так же, как и отравившиеся в Москве, покупали готовую еду. По последним данным, 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма в российской столице, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии. Также госпитализированные с этим недугом есть в Казани.
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