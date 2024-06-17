Количество нижегородцев с признаками ботулизма выросло до 12

Число людей, поступивших в медицинские учреждения Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 12. Представители регионального Минздрава сообщили, что девять человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

"По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжёлое. Врачами принимаются все необходимые меры", — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.