Три человека задержаны после массового отравления людей в Москве

Три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве. Среди них — руководитель организации по производству продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Задержаны трое лиц: фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", — говорится в сообщении ведомства.