Три человека задержаны после массового отравления людей в Москве
СК: В Москве задержали троих человек после массового отравления людей в Москве
Три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве. Среди них — руководитель организации по производству продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Задержаны трое лиц: фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", — говорится в сообщении ведомства.
Также следователи в рамках расследования дела о массовом отравлении людей в столице выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Напомним, что 10 июня в Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, тогда 10 человек госпитализировали с диагнозом "ботулизм". Впоследствии в российской столице 121 человек обратился к медикам с симптомами этого заболевания, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, число граждан, поступивших в больницы Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 14. А в Казани число пациентов с подозрением на ботулизм также увеличилось до 14.
ТАСС / Сергей Бобылев