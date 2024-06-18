ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 07:24

Три человека задержаны после массового отравления людей в Москве

СК: В Москве задержали троих человек после массового отравления людей в Москве

Три человека задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве. Среди них — руководитель организации по производству продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Задержаны трое лиц: фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", — говорится в сообщении ведомства.

Также следователи в рамках расследования дела о массовом отравлении людей в столице выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Напомним, что 10 июня в Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, тогда 10 человек госпитализировали с диагнозом "ботулизм". Впоследствии в российской столице 121 человек обратился к медикам с симптомами этого заболевания, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, число граждан, поступивших в больницы Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 14. А в Казани число пациентов с подозрением на ботулизм также увеличилось до 14.

Назван главный способ заразиться ботулизмом, которым пользуются все
Назван главный способ заразиться ботулизмом, которым пользуются все
Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров