Назван главный способ заразиться ботулизмом, которым пользуются все

В последнее время в России всё чаще фиксируются случаи ботулизма — инфекционного заболевания, которое возникает при попадании в организм вырабатываемого бактерией-клостридией Botulinum токсина. Врач Иван Тарасенко в беседе с 360.ru заявил, что чаще всего этим недугом заражаются через консервы.

Специалист пояснил, что данные микроорганизмы производят токсины в безвоздушной среде. Именно поэтому заражение ботулизмом происходит чаще всего после употребления консервированных продуктов, причём всех без исключения — как сделанных дома, так и приобретённых в магазине.

"В салатах могли использоваться консервы, в которых появились клостридии. Их можно распознать по признаку вздувшейся банки. Если этого не заметить и употребить продукт в пищу, то может произойти заражение", — заявил генеральный директор клиники Medintercom.