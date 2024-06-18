Назван главный способ заразиться ботулизмом, которым пользуются все
Врач Тарасенко: Ботулизмом чаще всего заражаются через консервы
В последнее время в России всё чаще фиксируются случаи ботулизма — инфекционного заболевания, которое возникает при попадании в организм вырабатываемого бактерией-клостридией Botulinum токсина. Врач Иван Тарасенко в беседе с 360.ru заявил, что чаще всего этим недугом заражаются через консервы.
Специалист пояснил, что данные микроорганизмы производят токсины в безвоздушной среде. Именно поэтому заражение ботулизмом происходит чаще всего после употребления консервированных продуктов, причём всех без исключения — как сделанных дома, так и приобретённых в магазине.
"В салатах могли использоваться консервы, в которых появились клостридии. Их можно распознать по признаку вздувшейся банки. Если этого не заметить и употребить продукт в пищу, то может произойти заражение", — заявил генеральный директор клиники Medintercom.
Тарасенко отметил, что заразиться ботулизмом можно и через готовую еду в вакуумной упаковке. В то же время ботулотоксин может попасть в организм через открытые раны.
Напомним, что 10 июня в Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, тогда 10 человек госпитализировали с диагнозом "ботулизм". Впоследствии в российской столице 121 человек обратился к медикам с симптомами этого заболевания, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. Аналогичная ситуация произошла в Нижнем Новгороде, где в настоящее время насчитывается уже 12 пациентов с таким диагнозом. А накануне вечером, 17 июня, в Казани зафиксировали шесть случаев подозрения на ботулизм.
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