Число нижегородцев с признаками ботулизма выросло до 14

Число граждан, поступивших в больницы Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 14. Как заявили в региональном минздраве, 12 человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

"По состоянию на 07:00 18 июня, в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе один ребёнок, с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации" — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.