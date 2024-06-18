Число нижегородцев с признаками ботулизма выросло до 14
Число граждан, поступивших в больницы Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 14. Как заявили в региональном минздраве, 12 человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
"По состоянию на 07:00 18 июня, в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе один ребёнок, с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации" — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
Накануне вечером сообщалось, что 12 человек поступили в медицинские учреждения Нижегородской области с признаками ботулизма. Напомним, что 10 июня в Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, тогда 10 человек госпитализировали с диагнозом "ботулизм". Впоследствии в российской столице 121 человек обратился к медикам с симптомами этого заболевания, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. А вечером 17 июня в Казани зафиксировали шесть случаев подозрения на ботулизм.
Freepik / DC Studio