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18 июня, 06:41

Число пациентов с подозрением на ботулизм в Казани выросло до 14

Число жителей Казани, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, выросло до 14. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Уточняется, что все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксировали шесть случаев подозрения на ботулизм. Напомним, что 10 июня в Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, тогда 10 человек госпитализировали с диагнозом "ботулизм". Впоследствии в российской столице 121 человек обратился к медикам с симптомами этого заболевания, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, число граждан, поступивших в больницы Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 14.

Назван главный способ заразиться ботулизмом, которым пользуются все
Назван главный способ заразиться ботулизмом, которым пользуются все
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Unsplash / Piron Guillaume

Иван Косицын
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