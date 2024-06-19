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19 июня, 19:49

Суд отправил под домашний арест директора компании, производившей отравленную фасоль

Обвиняемого по делу об отравлении директора "Савон-К" отправили под домашний арест

Директора компании "Савон-К" Владимира Шина отпустили под домашний арест. Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы после рассмотрения дела о массовом отравлении людей.

Директора компании "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Суд постановил избрать коммерческому директору ООО "Савон-К" Шину Владимиру Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов", — сообщила пресс-служба суда.

Шину предъявлено обвинение по двум статьям: "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Организация незаконной миграции".

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Напомним, в Москве и других регионах РФ были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. В общей сложности в больницы с симптомами болезни обратилось более ста человек. Все они употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве ранее были задержаны три человека, им предъявлено обвинение. Позднее задержали четвёртого фигуранта дела. Его уже арестовали.

Обложка ©

Telegram / Следком

Оксана Попова
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