Суд отправил под домашний арест директора компании, производившей отравленную фасоль

Директора компании "Савон-К" Владимира Шина отпустили под домашний арест. Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы после рассмотрения дела о массовом отравлении людей.

Директора компании "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Суд постановил избрать коммерческому директору ООО "Савон-К" Шину Владимиру Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов", — сообщила пресс-служба суда.